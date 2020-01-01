Гутцайт: Не согласен с тем, что функционеры больше внимания уделяют футболу

Министр заявил, что этот вид спорта не так прославляет нашу страну, как другие.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт высказался о состоянии футбола в Украине.

“Дело в том, что многие люди видят только футбол, который, к сожалению, не так прославляет Украину, как, например, другие виды спорта.

Однако многие чиновники и функционеры больше внимания уделяют именно футболу. Я с этим не согласен“, - цитирует Гутцайта Сегодня.

Ранее сообщалось, что Украина готова провести Олимпиаду.