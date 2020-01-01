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Полузащитник Десны: Без болельщиков игра как на сборах - нет эмоций

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Алексей Гуцуляк хотел бы встретится с Вильярреалом в Лиге Европы.
Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк
ФК Десна

Полузащитник Десны Алексей Гуцуляк подвел итоги прошлого сезона, а также рассказал о своей форме.

“Состояние здоровья у меня уже хорошее. Я полностью восстановился и могу готовиться с командой в общей группе.

Этот сезон, вернее пол сезона, были не слишком удачными для меня. Но были и хорошие моменты. Да, травмировался, но бывает все - не пошло с самого начала. Надеюсь, с нового сезона буду полезным для команды“.

Футболист также прокомментировал тот факт, что Десна может встретится с Вильярреалом в Лиге Европы. Ранее Алексей находился в структуре этого клуба.

“Они попали в ЛЕ? Да, было бы очень интересно встретится с ними".

Гуцуляк поделился впечатлениями от матчей при пустых трибунах.

“Конечно, без болельщиков игра как на сборах - нет эмоций. Наши болельщики нас очень поддерживают и любят команду. Это для нас очень большой плюс - играя дома чувствуем родные трибуны. Без болельщиков, по большому счету, не важно где играешь - дома или на выезде, ведь, повторюсь, не хватает эмоций“, - цитирует футболиста пресс-служба северян.

Напомним, Десна впервые сыграет в еврокубках.

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Теги: футбол, Десна, Алексей Гуцуляк, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: www.desna.football

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