Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Каргбо: Я намерен стать основным форвардом Динамо

Комментариев: 0
Нападающий возьмет совет у Луческу.
Ибрагим Каргбо
Ибрагим Каргбо
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Ибрагим Каргбо заявил о желании стать основным форвардом киевского клуба.

“Надеюсь, что разговор с Луческу очень скоро состоится. Я с нетерпением жду его, чтобы обратиться к нему за советами, узнать, в чем мне нужно прибавлять, какие компоненты в моей игре совершенствовать.

Читай также: Кадири: Луческу очень уважают в команде

Я часто слышу отовсюду, что у меня хороший потенциал. И вот сейчас настало время его раскрывать и задействовать. Я здесь с конкретной целью - приносить пользу Динамо на поле. Моя цель - стать основным форвардом этой команды.

Знаю, что завоевать место в составе непросто, поскольку в команде серьезная конкуренция. Но меня это не останавливает, сейчас самое время взяться за работу. Я не рассматриваю варианты с арендой и даже не думаю о других клубах, хочу приносить пользу Динамо и полностью сфокусирован на этом“, - отметил нападающий.

Ранее форвард высказался о стиле Луческу.

Поделись:
Теги: Ибрагим Каргбо-младший, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: fcdynamo.kiev.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь