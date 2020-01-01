Каргбо: Я намерен стать основным форвардом Динамо

Нападающий возьмет совет у Луческу.

Футболист Динамо Ибрагим Каргбо заявил о желании стать основным форвардом киевского клуба.

“Надеюсь, что разговор с Луческу очень скоро состоится. Я с нетерпением жду его, чтобы обратиться к нему за советами, узнать, в чем мне нужно прибавлять, какие компоненты в моей игре совершенствовать.

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Я часто слышу отовсюду, что у меня хороший потенциал. И вот сейчас настало время его раскрывать и задействовать. Я здесь с конкретной целью - приносить пользу Динамо на поле. Моя цель - стать основным форвардом этой команды.

Знаю, что завоевать место в составе непросто, поскольку в команде серьезная конкуренция. Но меня это не останавливает, сейчас самое время взяться за работу. Я не рассматриваю варианты с арендой и даже не думаю о других клубах, хочу приносить пользу Динамо и полностью сфокусирован на этом“, - отметил нападающий.

Ранее форвард высказался о стиле Луческу.