Динамо проведет спарринг с Вересом

Команды готовятся к новому сезону.

Киевское Динамо проведет контрольный матч с Вересом в рамках подготовки к новому сезону.

Планируется, что команды сыграют 7 августа. Скорее всего, игра состоится на тренировочной базе киевского клуба Конче-Заспе.

Отметим, что Верес готовится к стыковым матчам против последней команды первой лиги, чтобы побороться за путевку в ПФЛ.

“Киевляне предложили нам сыграть такой матч. Мы, конечно, согласились. Игра против такой команды, одного из грандов украинского футбола - это очень хорошо для нас. Команда сможет оценить свои возможности на фоне очень сильного соперника. Игроки смогут проверить себя“, - сказал главный тренер Вереса Юрий Вирт.

Ранее Шахтер обыграл Верес в товарищеском матче.