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Динамо проведет спарринг с Вересом

Комментариев: 2
Команды готовятся к новому сезону.
Верес - Динамо Киев
Верес - Динамо Киев
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проведет контрольный матч с Вересом в рамках подготовки к новому сезону.

Планируется, что команды сыграют 7 августа. Скорее всего, игра состоится на тренировочной базе киевского клуба Конче-Заспе.

Отметим, что Верес готовится к стыковым матчам против последней команды первой лиги, чтобы побороться за путевку в ПФЛ.

“Киевляне предложили нам сыграть такой матч. Мы, конечно, согласились. Игра против такой команды, одного из грандов украинского футбола - это очень хорошо для нас. Команда сможет оценить свои возможности на фоне очень сильного соперника. Игроки смогут проверить себя“, - сказал главный тренер Вереса Юрий Вирт.

Ранее Шахтер обыграл Верес в товарищеском матче.

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Теги: Динамо Киев, Верес, футбол, товарищеская игра
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.08.2020, 12:56
Оценка:  0
гость
Посильней ни кого не смогли найти?
гость  (аноним)  04.08.2020, 11:53
Оценка:  0
гость
Спарринг в перчатках, вместо бутс, по 40 унций на ногах.
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