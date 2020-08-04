Маркос Антонио подписал новый контракт с Шахтером

Бразилец останется в Украине еще на пять лет.

Футболист Шахтера Маркос Антонио подписал новый контракт с донецкой командой, об этом сообщил официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба “горняков“, стороны продлили соглашение до лета 2025 года.

Напомним, что Маркос Антонио перешел в Шахтер зимой 2019 года из Эшторила. За это время он провел 10 матчей, в которых единожды поразил ворота соперника.

Отметим, что ранее Шахтер продлил контракт с Кривцовым.