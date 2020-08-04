Маркос Антонио подписал новый контракт с Шахтером
Футболист Шахтера Маркос Антонио подписал новый контракт с донецкой командой, об этом сообщил официальный сайт клуба.
Как информирует пресс-служба “горняков“, стороны продлили соглашение до лета 2025 года.
⚒ @m.antonio00 подписал новый контракт с «Шахтером». Соглашение рассчитано на 5 лет. ⠀ ⚒ @m.antonio00 signed a new deal with Shakhtar. The agreement is effective for 5 years. ⠀ ⚒ @m.antonio00 підписав новий контракт із «Шахтарем». Угоду розраховано на 5 років. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #Україна #FCSD #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #новини #news #новости #Marcos #Маркос
Напомним, что Маркос Антонио перешел в Шахтер зимой 2019 года из Эшторила. За это время он провел 10 матчей, в которых единожды поразил ворота соперника.
Отметим, что ранее Шахтер продлил контракт с Кривцовым.
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