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Каргбо: У Луческу - чемпионская философия

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Команда проводит интенсивные тренировки.
Ибрагим Каргбо-младший
Ибрагим Каргбо-младший
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Ибраим Каргбо поделился впечатлением от тренировок под руководством Мирчи Луческу.

“Первая тренировка была очень интенсивной. Такой же выдалась и вторая. Нам пришлось быстро приспособиться к таким нагрузкам. Зато сегодня мы уже чувствовали себя лучше, ноги были легкими.

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На самом деле, пауза была небольшой, всего десять дней, поэтому мы можем набрать форму довольно-таки быстро. Сегодня мы показали это на поле, сыграв три тайма по 30 минут. Еще через несколько игр мы будем чувствовать себя отлично.

Сейчас все полны решительности, все работают с единой целью - побеждать и завоевывать трофеи. Все знают, что Мирча Луческу преуспел в этом на протяжении своей карьеры. У Луческу - чемпионская философия, он привык побеждать. И теперь наша команда хочет добиваться побед вместе с ним“, - отметил игрок.

Ранее стало известно, сколько Луческу будет получать в Динамо.

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Теги: Ибрагим Каргбо-младший, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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