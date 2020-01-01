Днепр-1 покинули шесть футболистов

Команда в поисках новых игроков.

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко сообщил, что шесть игроков покинули команду.

“После недельного отпуска футболисты Днепра-1 собрались на тренировочной базе, чтобы начать подготовку к новому сезону. С хорошим настроением начинаем работу.

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Возможно, предыдущий сезон мы закончили не так, как хотели того, но это жизнь. Надо двигаться вперед. С большими надеждами смотрим в будущее.

Все ребята приехали в хорошем настроении, подтянутые, загорелые, поэтому, бодро входим в сезон.

Как мы уже сообщали, завершилась сотрудничество нашего клуба с Алексеем Чичиковым и Папой Гуйе. Также другим продолжение карьеры будет у Андрея Клищука, Александра Снежко, Дмитрия Коркишко и Владимира Полевого“, -заявил специалист.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо перебрался в Днепр-1.