Шапаренко: У Луческу европейский подход

Команда проводит большое количество теоретических занятий.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко поделился мнением о главном тренере команды Мирчи Луческу.

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“Сейчас, в первое время, мы знакомимся с новыми упражнениями. Тренировки у нас очень интенсивные. Нужно выполнять большой объем работы, много двигаться с мячом.

У Луческу европейский подход, это сразу видно. Всей команде очень нравится тренировочный процесс, все слушают тренера и стараются выполнять его требования.

Сейчас он всех собирает на теоретические занятия, где рассказывает свою философию игры: как он видит ее, что хочет видеть от нас“, - рассказал игрок пресс-службе команды.

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