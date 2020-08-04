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Шапаренко: У Луческу европейский подход

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Команда проводит большое количество теоретических занятий.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко поделился мнением о главном тренере команды Мирчи Луческу.

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“Сейчас, в первое время, мы знакомимся с новыми упражнениями. Тренировки у нас очень интенсивные. Нужно выполнять большой объем работы, много двигаться с мячом.

У Луческу европейский подход, это сразу видно. Всей команде очень нравится тренировочный процесс, все слушают тренера и стараются выполнять его требования. 

Сейчас он всех собирает на теоретические занятия, где рассказывает свою философию игры: как он видит ее, что хочет видеть от нас“, - рассказал игрок пресс-службе команды.

Ранее Де Пена высказался о румынском специалисте.

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Теги: Николай Шапаренко, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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