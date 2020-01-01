Футболисты Динамо получили травму
Игроки занимаются отдельно от общей группы.
Центральные защитники киевского Динамо Денис Попов и Никита Бурда выбыли на неопределенное время, об этом сообщает официальный сайт “бело-синих“.
Читай также: Де Пена назвал цели Динамо на предстоящий сезон
Как информирует пресс-служба команды, футболисты получили мышечные травмы. Сейчас они занимаются отдельно от общей группы.
Отмечается, что Попов наблюдал за тренировкой с трибун, а Бурда - начал проходить восстановительные процедуры.
Ранее стало известно, когда Вербич вернется к тренировкам.
Полная версия правил