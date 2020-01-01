Футболисты Динамо получили травму

Игроки занимаются отдельно от общей группы.

Центральные защитники киевского Динамо Денис Попов и Никита Бурда выбыли на неопределенное время, об этом сообщает официальный сайт “бело-синих“.

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Как информирует пресс-служба команды, футболисты получили мышечные травмы. Сейчас они занимаются отдельно от общей группы.

Отмечается, что Попов наблюдал за тренировкой с трибун, а Бурда - начал проходить восстановительные процедуры.

Ранее стало известно, когда Вербич вернется к тренировкам.