Металлист 1925 и Оболонь практически лишились шансов на выход в УПЛ, Рух обыграл Минай
Завершился 28-й тур Первой Лиги.
Вашему вниманию результаты матчей:
Балканы – Оболонь-Бровар 1:1
Голы: Пархоменко, 54 – Слободян, 61.
Балканы: Лободров, Ильницкий, Луис Фернанду (Болокан, 58), Юречко, Пархоменко, Платунов (Николай Златов, 82), Фаюк (Тропанец, 64), Николишин, Серденюк, Вадим Златов, Сидоренко (Опря, 70).
Оболонь-Бровар: Литвиненко, Бровченко (Касимов, 90+2), Мате, Безуглый, Голиков, Валеев, Савченко (Прокопенко, 81), Гуськов (Гутти, 58), Слободян (Ульянченко, 89), Мединский, Батальский.
Предупреждения: Луис Фернанду, Серденюк, Опря – Савченко, Батальский.
Черкащина – Волынь 0:2
Голы: Волошинович, 23, Климец, 42.
Черкащина: Старченко, Нестеренко, Дмитренко, Лухтанов, Дионг (Олейник, 83), Цурупин, Морозенко, Геогиев, Нечай, Малей (Пограничный 66), Максим Тищенко (Артем Тищенко, 69)
Волынь: Леванидов, Мартинюк, Симинин, Приндета, Конкольняк (Кизилатеш, 73), Чачуа, Валерий Сад, Волошинович, Кожанов, Климец (Норенков, 80), Кулиш (Кобзарь, 86)
Предупреждения: Лухтанов, Тищенко – Приндета
Ингулец – Кремень 3:0
Голы: Мкомола, 8, 59, Щедрый, 50.
Ингулец: Шуст, Загальский, Коваленко (Плохотнюк, 64), Мкомола, Фатеев, Коробка (Сеница, 85), Павлов, Щедрый (Синегуб, 81), Ковалев М. (Семенко, 83), Лупашко (Игнатьев, 73), Квасный.
Кремень: Олейник, Черныш, Бычков, Дмитриев, Клюс, Курелех (Янаков, 29), Пилипенко (Марчук, 80), Белоус, Бафталовский, Мурашов (Фхакадзе, 80), Кривенко.
Предупреждения: Квасный, Фатеев – Пилипенко.
Горняк-Спорт – Авангард 2:0
Голы: Хомченко, 43, Збунь, 90+5.
Горняк-Спорт: Ситников, Суханов, Векляк, Карась, Шопин, Лозовой, Чепелюк (Сорокин, 81), Герасимец (Бойко, 55), Батюшин, Хомченко (Петрусенко, 80), Чередниченко (Збунь, 75).
Авангард: Солдатенко, Воробей (Дворовенко, 46), Сидоренко, Мирошник, Сухаров, Сеницкий (Долинский, 70), Полюлях, Лобов (Дедяев, 46), Мурза, Матяж (Цибульник, 64), Собко (Близнюк, 46).
Предупреждения: Лозовой, Векляк, Шопин, Бойко, Сорокин – Воробей.
Агробизнес – Николаев 2:2
Голы: Семенец, 23, Юхимович, 90+2 – Охрончук, 21, Яворский, 68.
Агробизнес: Мозиль, Дидык, Думанюк (Груша, 64), Когут (Черненко, 74), Курило, Юхимович, Гагун, Семенюк (Когут, 46), Бойчук, Кухарук (Слотюк, 86), Семенец (Петров, 66).
Николаев: Агаларов, Порох, Парцвания, Березянский, Ульянов, Ляшевский, Витенчук, Охрончук (Биневский, 85), Паламар (Росляков, 75), Заричнюк (Кравченко, 53), Яворский (Черепущак, 83).
Предупреждения: Яворский.
Удален: Кравченко, 90+4.
Металлург З – Прикарпатье 1:0
Гол: Шалфеев, 29.
Металлург З: Котляров, Белоусов (Сачко, 84), Сарапий, Сухина, Кравченко (Сухарь, 52), Шалфеев, Трояновский, Разуваев, Лихобабенко, Могильный, Черний (Сидоров, 46).
Прикарпатье: Новак, Борисевич, Бочкур, Француз, Сикач, Вацеба, Геник, Воробчак (Дитко, 64), Семотюк, Сондей, Барчук (Цюцюра, 74).
Предупреждения: Кравченко, Лихобабенко – Борисевич.
Металлист 1925 – Черноморец 0:0
Металлист 1925: Сидоренко, Осман, Шершень, Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Банасевич (Чидера, 65), Савин, Дерек, Ямполь, Ермоленко (Дехтяренко, 73).
Черноморец: Варакута, Микицей, Лиховидько, Титаевский (Велев, 67), Зубейко, Хамелюк (Брагару, 46), Клименко, Авагимян, Яловенко (Граматик, 62), Сикорский (Штогрин, 61).
Предупреждения: Цвиренко, Дерек, Савин, Чидера – Клименко, Зубейко, Остапенко, Авагимян.
Рух – Минай 1:0
Гол: Копина, 45+1.
Рух: Мысак — Белый, Дуць, Сакив — Копина — Русин, Мартынюк, Калюжный (Коробенко, 86), Синица (Мыык, 77) — Климчук, Кондраков (Эрнест, 70).
Минай: Попович — Глагола (Карноза, 59), Маткобожик, Никитюк, Стасюк — Вагин (Голодюк, 65), Ткачук, Кополовец (Допилка, 46) — Кныш (Шпак, 66), Нуриев, Пиняшко (Ахмедзаде, 78).
Предупреждения: Кондраков, Эрнест, Мартынюк, Мысык, Мысак – Глагола, Кополовец, Ощипко
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