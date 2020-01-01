Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Металлист 1925 и Оболонь практически лишились шансов на выход в УПЛ, Рух обыграл Минай

Комментариев: 0
Развязка близка.
Металлист 1925
Металлист 1925
ФК Металлист 1925

Завершился 28-й тур Первой Лиги.

Вашему вниманию результаты матчей: 

Балканы – Оболонь-Бровар 1:1

Голы: Пархоменко, 54 – Слободян, 61.

Балканы: Лободров, Ильницкий, Луис Фернанду (Болокан, 58), Юречко, Пархоменко, Платунов (Николай Златов, 82), Фаюк (Тропанец, 64), Николишин, Серденюк, Вадим Златов, Сидоренко (Опря, 70).

Оболонь-Бровар: Литвиненко, Бровченко (Касимов, 90+2), Мате, Безуглый, Голиков, Валеев, Савченко (Прокопенко, 81), Гуськов (Гутти, 58), Слободян (Ульянченко, 89), Мединский, Батальский.

Предупреждения: Луис Фернанду, Серденюк, Опря – Савченко, Батальский.

Черкащина – Волынь 0:2

Голы: Волошинович, 23, Климец, 42.

Черкащина: Старченко, Нестеренко, Дмитренко, Лухтанов, Дионг (Олейник, 83), Цурупин, Морозенко, Геогиев, Нечай, Малей (Пограничный 66), Максим Тищенко (Артем Тищенко, 69)

Волынь: Леванидов, Мартинюк, Симинин, Приндета, Конкольняк (Кизилатеш, 73), Чачуа, Валерий Сад, Волошинович, Кожанов, Климец (Норенков, 80), Кулиш (Кобзарь, 86)

Предупреждения: Лухтанов, Тищенко – Приндета

Ингулец – Кремень 3:0

Голы: Мкомола, 8, 59, Щедрый, 50.

Ингулец: Шуст, Загальский, Коваленко (Плохотнюк, 64), Мкомола, Фатеев, Коробка (Сеница, 85), Павлов, Щедрый (Синегуб, 81), Ковалев М. (Семенко, 83), Лупашко (Игнатьев, 73), Квасный.

Кремень: Олейник, Черныш, Бычков, Дмитриев, Клюс, Курелех (Янаков, 29), Пилипенко (Марчук, 80), Белоус, Бафталовский, Мурашов (Фхакадзе, 80), Кривенко.

Предупреждения: Квасный, Фатеев – Пилипенко.

Горняк-Спорт – Авангард 2:0

Голы: Хомченко, 43, Збунь, 90+5.

Горняк-Спорт: Ситников, Суханов, Векляк, Карась, Шопин, Лозовой, Чепелюк (Сорокин, 81), Герасимец (Бойко, 55), Батюшин, Хомченко (Петрусенко, 80), Чередниченко (Збунь, 75).

Авангард: Солдатенко, Воробей (Дворовенко, 46), Сидоренко, Мирошник, Сухаров, Сеницкий (Долинский, 70), Полюлях, Лобов (Дедяев, 46), Мурза, Матяж (Цибульник, 64), Собко (Близнюк, 46).

Предупреждения: Лозовой, Векляк, Шопин, Бойко, Сорокин – Воробей.

Агробизнес – Николаев 2:2

Голы: Семенец, 23, Юхимович, 90+2 – Охрончук, 21, Яворский, 68.

Агробизнес: Мозиль, Дидык, Думанюк (Груша, 64), Когут (Черненко, 74), Курило, Юхимович, Гагун, Семенюк (Когут, 46), Бойчук, Кухарук (Слотюк, 86), Семенец (Петров, 66).

Николаев: Агаларов, Порох, Парцвания, Березянский, Ульянов, Ляшевский, Витенчук, Охрончук (Биневский, 85), Паламар (Росляков, 75), Заричнюк (Кравченко, 53), Яворский (Черепущак, 83).

Предупреждения: Яворский.

Удален: Кравченко, 90+4.

Металлург З – Прикарпатье 1:0

Гол: Шалфеев, 29.

Металлург З: Котляров, Белоусов (Сачко, 84), Сарапий, Сухина, Кравченко (Сухарь, 52), Шалфеев, Трояновский, Разуваев, Лихобабенко, Могильный, Черний (Сидоров, 46).

Прикарпатье: Новак, Борисевич, Бочкур, Француз, Сикач, Вацеба, Геник, Воробчак (Дитко, 64), Семотюк, Сондей, Барчук (Цюцюра, 74).

Предупреждения: Кравченко, Лихобабенко – Борисевич.

Металлист 1925 – Черноморец 0:0

Металлист 1925: Сидоренко, Осман, Шершень, Цвиренко, Ченбай, Кольцов, Банасевич (Чидера, 65), Савин, Дерек, Ямполь, Ермоленко (Дехтяренко, 73).

Черноморец: Варакута, Микицей, Лиховидько, Титаевский (Велев, 67), Зубейко, Хамелюк (Брагару, 46), Клименко, Авагимян, Яловенко (Граматик, 62), Сикорский (Штогрин, 61).

Предупреждения: Цвиренко, Дерек, Савин, Чидера – Клименко, Зубейко, Остапенко, Авагимян.

Рух – Минай 1:0

Гол: Копина, 45+1.

Рух: Мысак — Белый, Дуць, Сакив — Копина — Русин, Мартынюк, Калюжный (Коробенко, 86), Синица (Мыык, 77) — Климчук, Кондраков (Эрнест, 70).

Минай: Попович — Глагола (Карноза, 59), Маткобожик, Никитюк, Стасюк — Вагин (Голодюк, 65), Ткачук, Кополовец (Допилка, 46) — Кныш (Шпак, 66), Нуриев, Пиняшко (Ахмедзаде, 78).

Предупреждения: Кондраков, Эрнест, Мартынюк, Мысык, Мысак – Глагола, Кополовец, Ощипко

Поделись:
Теги: Первая лига, чемпионат Украины, ПФЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь