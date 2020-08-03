Михайличенко трогательно попрощался с Зарей

Украинец продолжит карьеру в Бельгии.

Украинский защитник Богдан Михайличенко, который перешел в Андерлехт, трогательно попрощался с Зарей.

“Пришло время двигаться дальше. Я получил для себя новый вызов, поэтому хочу поблагодарить Зарю, всех игроков, руководство за проведенных 2 года в этом клубе.

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Мы вместе прошли тяжелый путь к бронзе, выросли как игроки и переживали незабываемые эмоции, среди которых были и взлеты и падения. Хочу всех поблагодарить за яркие моменты, понимание и поддержку.

Всем хочу пожелать достичь тех высот, которые вы себе поставите, спасибо за совместно проделанную работу и усердный труд, и ту атмосферу, которая была у нас в команде.

Также спасибо тренерам и руководству, без вас я бы не стал тем, кем я есть, вы дали мне все, чтобы расти как футболисту и как личности. Спасибо вам, мужики, и до встречи на поле“, - написал Михайличенко в Instagram.

Ранее в Андерлехте назвали причины приобретения Михайличенка.