Михайличенко трогательно попрощался с Зарей
Украинский защитник Богдан Михайличенко, который перешел в Андерлехт, трогательно попрощался с Зарей.
“Пришло время двигаться дальше. Я получил для себя новый вызов, поэтому хочу поблагодарить Зарю, всех игроков, руководство за проведенных 2 года в этом клубе.
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Мы вместе прошли тяжелый путь к бронзе, выросли как игроки и переживали незабываемые эмоции, среди которых были и взлеты и падения. Хочу всех поблагодарить за яркие моменты, понимание и поддержку.
Всем хочу пожелать достичь тех высот, которые вы себе поставите, спасибо за совместно проделанную работу и усердный труд, и ту атмосферу, которая была у нас в команде.
Также спасибо тренерам и руководству, без вас я бы не стал тем, кем я есть, вы дали мне все, чтобы расти как футболисту и как личности. Спасибо вам, мужики, и до встречи на поле“, - написал Михайличенко в Instagram.
Пришло время двигаться дальше , я получил для себя новый вызов , поэтому хочу поблагодарить ФК ЗАРЯ, всех игроков , руководство ,за проведённых 2 года в этом клубе. Мы вместе прошли тяжёлый путь к бронзе , выросли как игроки и переживали незабываемые эмоции, среди которых были и взлеты и падения. Хочу всех поблагодарить за яркие моменты , понимание и поддержку , и всем хочу пожелать достичь тех высот , которые вы себе поставите, спасибо за совместно проделанную работу и усердный труд и ту атмосферу , которая была у нас в команде. Так же спасибо тренерам и руководству , без вас я бы не стал тем, кем я есть , вы дали мне все, что бы расти как футболист и как личность. Спасибо вам, мужики, и до встречи на поле!💪🏼💪🏼💪🏼
Ранее в Андерлехте назвали причины приобретения Михайличенка.
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