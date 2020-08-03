Шахтер продлил контракт с Кривцовым
Центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов подписал новый контракт с клубом, об этом сообщил официальный сайт “горняков“.
Как информирует пресс-служба команды, стороны продлили соглашение до лета 2023 года.
⚒ «Шахтер» продлил контракт с @kriva4. ⠀ Защитник подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное на 3 года (до конца сезона-2022/23). ⠀ ⚒ FC Shakhtar has extended the deal with @kriva4. ⠀ The defender has signed a new 3-year agreement with the club (until the end of the 2022/23 season). ⠀ ⚒ «Шахтар» продовжив контракт із @kriva4. ⠀ Захисник підписав нову угоду з клубом, яку розраховано на 3 роки (до кінця сезону-2022/23). ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #Україна #FCSD #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #новини #news #новости #Кривцов #Kryvtsov
Напомним, что Кривцов стал игроком Шахтера в 2010 году. За это время он провел 179 матчей за клуб, в которых забил 12 голов.
Ранее сообщалось, что полузащитнику Шахтера сделали операцию.
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