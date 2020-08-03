Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер продлил контракт с Кривцовым

Комментариев: 0
Стороны подписали соглашение на три года.
Сергей Кривцов и Сергей Палкин
Сергей Кривцов и Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов подписал новый контракт с клубом, об этом сообщил официальный сайт “горняков“.

Как информирует пресс-служба команды, стороны продлили соглашение до лета 2023 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚒ «Шахтер» продлил контракт с @kriva4. ⠀ Защитник подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное на 3 года (до конца сезона-2022/23). ⠀ ⚒ FC Shakhtar has extended the deal with @kriva4. ⠀ The defender has signed a new 3-year agreement with the club (until the end of the 2022/23 season). ⠀ ⚒ «Шахтар» продовжив контракт із @kriva4. ⠀ Захисник підписав нову угоду з клубом, яку розраховано на 3 роки (до кінця сезону-2022/23). ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #Україна #FCSD #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #новини #news #новости #Кривцов #Kryvtsov

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Напомним, что Кривцов стал игроком Шахтера в 2010 году. За это время он провел 179 матчей за клуб, в которых забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитнику Шахтера сделали операцию.

Поделись:
Теги: Сергей Кривцов, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол, контракт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: shakhtar.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь