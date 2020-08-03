Шахтер продлил контракт с Кривцовым

Стороны подписали соглашение на три года.

Центральный защитник Шахтера Сергей Кривцов подписал новый контракт с клубом, об этом сообщил официальный сайт “горняков“.

Как информирует пресс-служба команды, стороны продлили соглашение до лета 2023 года.

Напомним, что Кривцов стал игроком Шахтера в 2010 году. За это время он провел 179 матчей за клуб, в которых забил 12 голов.

Ранее сообщалось, что полузащитнику Шахтера сделали операцию.