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Остап Маркевич назвал главную цель Мариуполя на предстоящий сезон

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Наставник рассказал о планах команды.
Остап Маркевич
Остап Маркевич
ФК Мариуполь

Сегодня, 3 августа, стало известно, что Остап Маркевич возглавил Мариуполь. Тренер дал первый комментарий во главе команды.

“Задача у нас одна - радовать болельщиков хорошей игрой, и конечно получать результат, ведь без этого в спорте никуда.

Сейчас мы наблюдаем за несколькими игроками. Будем приглашать в наши ряды хороших футболистов, которые будут подходить под наш стиль и философию игры.

Какой футбол будем исповедовать?  Я бы не хотел бежать впереди паровоза. Я думаю, когда придет время, болельщики увидят все сами в официальных играх. Я думаю это будет позитивно-оптимистичный футбол“, - отметил тренер.

Ранее Бабич прокомментировал слухи о возможном назначении в Зарю.

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Теги: Остап Маркевич, УПЛ, чемпионат Украины, Мариуполь, футбол
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Источник: fcmariupol.com

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