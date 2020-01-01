Остап Маркевич назвал главную цель Мариуполя на предстоящий сезон

Наставник рассказал о планах команды.

Сегодня, 3 августа, стало известно, что Остап Маркевич возглавил Мариуполь. Тренер дал первый комментарий во главе команды.

“Задача у нас одна - радовать болельщиков хорошей игрой, и конечно получать результат, ведь без этого в спорте никуда.

Сейчас мы наблюдаем за несколькими игроками. Будем приглашать в наши ряды хороших футболистов, которые будут подходить под наш стиль и философию игры.

Какой футбол будем исповедовать? Я бы не хотел бежать впереди паровоза. Я думаю, когда придет время, болельщики увидят все сами в официальных играх. Я думаю это будет позитивно-оптимистичный футбол“, - отметил тренер.

Ранее Бабич прокомментировал слухи о возможном назначении в Зарю.