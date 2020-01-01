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УПЛ определила лучшего игрока и тренера месяца

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В Премьер-лиге выделили работу футболиста Динамо и наставника Колоса.
Беньямин Вербич и Руслан Костышин
Беньямин Вербич и Руслан Костышин
УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала имена лучших футболиста и тренера по итогам прошлого месяца.

Лучшим игроком месяца стал полузащитник Динамо Беньямин Вербич. Футболист набрал 26% голосов, опередив игрока Десны Дениса Фаворова (23%) и своего одноклубника Виктора Цыганкова (16%). 

Лучшим тренером месяца был признан главный тренер Колоса Руслан Костышин. За специалиста проголосовало 52%. Наставник опередил Александра Рябоконя из Десны (22%) и тренера Зари Виктора Скрипника (21%).

Напомним, Колос вырвал у Мариуполя путевку в Лигу Европы.

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Теги: футбол, Динамо, Колос, Руслан Костышин, Беньямин Вербич
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