Динамо ведет переговоры по трансферу защитника Галатасарая - Fotospor

Маркао может перебраться в чемпионат Украины.

Защитник Галатасарая Маркао попал в сферу интересов киевского Динамо. Об этом сообщает Fotospor.

Отмечается, что столичный клуб сделал запрос касательно цены на игрока. Турецкий клуб хочет получить за бразильца 12 миллионов евро.

Динамо надеется снизить запрашиваемую стоимость во время переговоров.

В этом сезоне на счету Маркао 39 матчей во всех турнирах за Галатасарай. Результативными действиями он не отметился.

Ранее сообщалось, что Динамо собирается потратить крупную сумму на покупку четырех бразильцев.