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Динамо ведет переговоры по трансферу защитника Галатасарая - Fotospor

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Маркао может перебраться в чемпионат Украины.
Маркао
Маркао
www.fotomac.com.tr

Защитник Галатасарая Маркао попал в сферу интересов киевского Динамо. Об этом сообщает Fotospor.

Отмечается, что столичный клуб сделал запрос касательно цены на игрока. Турецкий клуб хочет получить за бразильца 12 миллионов евро.

Динамо надеется снизить запрашиваемую стоимость во время переговоров.

В этом сезоне на счету Маркао 39 матчей во всех турнирах за Галатасарай. Результативными действиями он не отметился.

Ранее сообщалось, что Динамо собирается потратить крупную сумму на покупку четырех бразильцев.

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Теги: футбол, Динамо, Галатасарай
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