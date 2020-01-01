Горняк переименовали в Кривбасс

Клуб будет играть во Второй лиге.

Экс-игрок Кривбасса Тарас Стретович подтвердил, что Горняк из Кривого Рога сменил название.

“Горняк официально переименован в Кривбасс. Президентом клуба остается Константин Караманиц. Тренером клуба будет Геннадий Приходько. Все игроки перезаключают контракты с переименованным клубом. Базой клуба остается СК Горняк. Домашний стадион - Шахта Октябрьская.

Клуб будет заявлен в следующем сезоне во Вторую лигу под именем Кривбасс“, - написал Тарас Стретович на своей странице в Facebook.

Отметим, что соответствующие изменения появились в государственном реестре юридических лиц.