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Горняк переименовали в Кривбасс

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Клуб будет играть во Второй лиге.
Горняк сменил название
Горняк сменил название
www.fcgornyak.dp.ua

Экс-игрок Кривбасса Тарас Стретович подтвердил, что Горняк из Кривого Рога сменил название.

“Горняк официально переименован в Кривбасс. Президентом клуба остается Константин Караманиц. Тренером клуба будет Геннадий Приходько. Все игроки перезаключают контракты с переименованным клубом. Базой клуба остается СК Горняк. Домашний стадион - Шахта Октябрьская.

Клуб будет заявлен в следующем сезоне во Вторую лигу под именем Кривбасс“, - написал Тарас Стретович на своей странице в Facebook.

Отметим, что соответствующие изменения появились в государственном реестре юридических лиц.

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Теги: футбол, Горняк, Кривбасс
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