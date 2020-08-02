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Денисов: Луческу в Динамо - слишком дорогая шутка

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Мирча Луческу
Мирча Луческу
ФК Динамо Киев

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо.

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“Я не понимаю, как этот человек будет смотреть в глаза болельщикам Шахтера и Динамо. Мне кажется, что это решение выглядит больше как попытка уколоть Шахтер, нежели сработать на перспективу 5−10 лет Динамо.

Но слишком дорогая шутка - пригласить в Динамо Луческу, чтобы обидеть Шахтер. Динамовские болельщики этого никогда не поймут, они, как болельщики любого большого клуба, ждут титулов и Лиги чемпионов, а не экспериментов с сомнительным результатом во главе с 75-летним бывшим тренером Шахтера“, - приводит слова Денисова Новое Время.

Ранее стало известно, сколько Луческу будет получать в Динамо.

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Теги: Александр Денисов, футбол, Динамо Киев, Мирча Луческу, УПЛ, чемпионат Украины
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Комментариев (1)
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Пришта  (аноним)  02.08.2020, 23:23
Оценка:  +2
Пришта
оХметовский холуй пЕнисов отвратительно мерзкое существо.
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