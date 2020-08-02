Суркис назвал ключевую проблему в переходе Мораеса в Шахтер

Нападающий обманул президента.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал переход Жуниора Мораеса в донецкий Шахтер в 2018-м году.

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“Когда от меня уходил Мораес, я же не имел претензией, ни к Ахметову, ни к Колесникову, ни к Палкину. У меня претензии только к Жуниору.

Он говорил, что в Шахтер он никогда не перейдет, ни при каких обстоятельствах. А может мне удалось бы перебить условия Шахтера. Но он меня обманул. Только в этом проблема.

Он перешел в Шахтер и показывает качественный футбол. Он игрок сборной -честь ему и хвала“, - заявил Суркис в эфире программы “Мага“.

Ранее Суркис признался, что потерял больше полмиллиона евро из-за фанатов Динамо.