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Суркис: Что могут требовать фанаты, когда я за них плачу штрафы?

Комментариев: 2
Функционер заплатил более полмиллиона евро штрафов из-за фанатов.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал недовольство фанатов команды после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

“Что могут требовать с меня фанаты, если я за них плачу штрафы? Я проанализировал и оказалось, что заплатил в УЕФА и УАФ более 600 тысяч евро было штрафов, помните же тот знаменитый матч с Челси, расизм, закрытие секторов.

Они сектора занимают, но при этом обычные зрители с детьми не приходят. Это они добро делают клубу? Когда без них мы пропускаем два матча без зрителей, или когда мы на выезде без зрителей.

Когда люди что-то вкладывают - они могут что-то потребовать. Вот я буду болеть Барселону, буду кричать она должна быть первой, а не второй. Как я могу это потребовать?“, - заявил Суркис в эфире программы Мага.

Ранее стало известно, что Луческу готов продать Цыганкова.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.08.2020, 00:10
Оценка:  -1
гость
Будешь теперь сам смотреть матчи. Ультрас на тебя ложили большой х....у...й
DrFreeman    02.08.2020, 23:47
Оценка:  0
DrFreeman
я думаю, что после этих слов клуб лишился ультрас.
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