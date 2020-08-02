Суркис: Что могут требовать фанаты, когда я за них плачу штрафы?

Функционер заплатил более полмиллиона евро штрафов из-за фанатов.

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал недовольство фанатов команды после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

“Что могут требовать с меня фанаты, если я за них плачу штрафы? Я проанализировал и оказалось, что заплатил в УЕФА и УАФ более 600 тысяч евро было штрафов, помните же тот знаменитый матч с Челси, расизм, закрытие секторов.

Они сектора занимают, но при этом обычные зрители с детьми не приходят. Это они добро делают клубу? Когда без них мы пропускаем два матча без зрителей, или когда мы на выезде без зрителей.

Когда люди что-то вкладывают - они могут что-то потребовать. Вот я буду болеть Барселону, буду кричать она должна быть первой, а не второй. Как я могу это потребовать?“, - заявил Суркис в эфире программы Мага.

Ранее стало известно, что Луческу готов продать Цыганкова.