Луческу готов продать Цыганкова

Румын хочет развивать молодежь киевского клуба.

Президент Динамо Игорь Суркис заявил о том, что киевский клуб готов расстаться с Виктором Цыганковым.

Функционер провел беседу с главным тренером “бело-синих“ Мирчей Луческу, во время которой обсудили будущее юного лидера. Румынский специалист считает, что если будет хорошее предложение по игроку, то нужно продавать, а не держать в “золотой клетке“.

“Знаете, как говорил мне Луческу? Если будет хорошее предложение по Цыганкову - надо продавать. Я ему отвечаю, что это же лидер команды, зачем? Но он привел пример мне. Продав Цыганкова, мы даем надежду для Цитаишвили, которые станет основным, а за Георгием есть еще кто-то, кто получит также шанс.

Если будем держать в “золотой клетке“, то игроки не будут прогрессировать. Вот Ярмоленко, как считает Луческу, мы передержали. Я ему доказывал, что это с финансовой стороны было выгодно для меня, но Мирча считает, что как футболиста мы его передержали. Ушел бы Ярмоленко раньше - раньше заиграл бы и Цыганков“, - рассказал Суркис в эфире программы Мага на телеканале 112 Украина.

Ранее Суркис рассказал о реакции Ахметова после назначения Луческу в Динамо.