Суркис: Ахметов - не папа Луческу

Президент киевского клуба обсудил с Ринатом Леонидовичем назначение Луческу.

Президент Динамо Игорь Суркис признался, что общался с главой донецкого Шахтера Ринатом Ахметовым после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Читай также: “Суркисы - позор Динамо“: Ультрас выпустили заявление о проблемах клуба

“Я общался с Ринатом Леонидовичем после назначения Луческу. Он сказал мне самые главные слова: “Он - профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это самая лучшая мотивация“.

У него была абсолютно нормальная реакция. Он сказал мне, что это мое решение, ведь я хозяин клуба. Если команда будет выигрывать, то мне будут аплодировать. Если проигрывать - ругать.

Ахметов - не папа Луческу. Он не должен его благословлять. Он должен сказать, нормально это или не нормально. То, что я услышал от него, если это было искренне: “Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды новым вызовом. Когда ты выигрываешь на протяжении 4 лет золотые медали, нужно снова искать мотивацию, что выиграть и в пятый раз“, - заявил Суркис в эфире программы Мага на телеканале 112 Украина.

Ранее Суркис заявил футболистам, что если у них не получится с Луческу, то они будут проданы.