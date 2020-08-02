Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суркис: Ахметов - не папа Луческу

Комментариев: 2
Президент киевского клуба обсудил с Ринатом Леонидовичем назначение Луческу.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис признался, что общался с главой донецкого Шахтера Ринатом Ахметовым после назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера.

Читай также: “Суркисы - позор Динамо“: Ультрас выпустили заявление о проблемах клуба

“Я общался с Ринатом Леонидовичем после назначения Луческу. Он сказал мне самые главные слова: “Он - профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это самая лучшая мотивация“.

У него была абсолютно нормальная реакция. Он сказал мне, что это мое решение, ведь я хозяин клуба. Если команда будет выигрывать, то мне будут аплодировать. Если проигрывать - ругать.

Ахметов - не папа Луческу. Он не должен его благословлять. Он должен сказать, нормально это или не нормально. То, что я услышал от него, если это было искренне: “Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды новым вызовом. Когда ты выигрываешь на протяжении 4 лет золотые медали, нужно снова искать мотивацию, что выиграть и в пятый раз“, - заявил Суркис в эфире программы Мага на телеканале 112 Украина.

Ранее Суркис заявил футболистам, что если у них не получится с Луческу, то они будут проданы.

Поделись:
Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, футбол, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Викинг  (аноним)  02.08.2020, 23:28
Оценка:  0
Викинг
А все таки звонил куЧмовскому байстрюку, холуек олигархический.
pусский  (аноним)  02.08.2020, 19:54
Оценка:  -1
pусский
Луческу, вперёд! Насрать на Ультрас, гы-гы-гы!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь