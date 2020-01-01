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Де Пена назвал цели Динамо на предстоящий сезон

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Команда должна выйти в ЛЧ.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Карлос де Пена высказался о потенциальных соперниках киевского клуба в квалификации ЛЧ.

“Любой соперник будет непростым. Нельзя недооценивать кого-либо, поскольку если команда оказалась на этой стадии, значит хорошо выступила в своей национальной лиге. Дождемся жеребьевки, узнаем, с кем нам предстоит сыграть, и тогда уже будем анализировать и говорить о сопернике более предметно“.

Де Пена также назвал цели команды на следующий сезон.

“Цели у меня те же, что были и в прошлом сезоне - побеждать, выигрывать трофеи. В минувшем сезоне мы завоевали Кубок и Суперкубок. В новом хотелось бы повторить это, а также выиграть чемпионский титул и хорошо выступить на европейской арене“, - рассказал игрок в интервью пресс-службе столичного клуба.

Ранее уругваец высказался о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

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Теги: Карлос де Пена, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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