Стало известно, когда Вербич вернется к тренировкам

Футболист продолжает восстанавливаться от травмы.

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщил клубный врач Андрей Шморгун, словенец должен вернуться к тренировкам через месяц.

“Беньямину прооперировали паховые кольца, сделали операцию по удалению сетки - это так называемая грыжа спортсмена. Оперативное вмешательство прошло успешно, он вернулся в Киев и проходит реабилитацию.

Где-то через несколько недель Вербич сможет приступить к беговой работе и заниматься с мячом, а к полноценному тренировочному процессу сможет вернуться ориентировочно через месяц“, - отметил специалист.

Отметим, что четыре футболиста присоединились к тренировкам Динамо.