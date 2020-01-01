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Стало известно, когда Вербич вернется к тренировкам

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Футболист продолжает восстанавливаться от травмы.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщил клубный врач Андрей Шморгун, словенец должен вернуться к тренировкам через месяц.

“Беньямину прооперировали паховые кольца, сделали операцию по удалению сетки - это так называемая грыжа спортсмена. Оперативное вмешательство прошло успешно, он вернулся в Киев и проходит реабилитацию.

Где-то через несколько недель Вербич сможет приступить к беговой работе и заниматься с мячом, а к полноценному тренировочному процессу сможет вернуться ориентировочно через месяц“, - отметил специалист.

Отметим, что четыре футболиста присоединились к тренировкам Динамо.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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