Де Пена: Луческу - очень грамотный и опытный специалист

В команде есть конкуренция на каждой позиции.

Полузащитник Динамо Карлос де Пена поделился мнением о тренировках команды под руководством Мирчи Луческу.

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“Первые дни прошли очень хорошо. Видно, что все по-хорошему заряжены на работу. Мы привыкаем к философии нового главного тренера и, надеюсь, вскоре мы будем все лучше и лучше выполнять его требования. У нас хорошая коммуникация, и я уже убедился, что это очень грамотный и опытный специалист.

Хорошо, когда в команде есть конкуренция на каждой позиции. Она делает каждого сильнее и заставляет проявлять свой максимум. А достаточной мотивацией лично для меня является сам факт выступления за такой легендарный клуб, как Динамо Киев“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Ранее сообщалось, что Пиварич покинет Динамо в качестве свободного агента.