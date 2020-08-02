Динамо собирается потратить крупную сумму на покупку четырех бразильцев

Кивеский клуб начал работу над усилением нынешнего состава.

Киевское Динамо, которое совсем недавно возглавил Мирча Луческу, начало работу на трансферном рынке и рассчитывает в ближайшее время усилить состав команды.

По информации Sqenf Foot, “бело-синие“ рассматривают кандидатуры сразу четырех бразильцев, на покупку которых клуб суммарно потратит около 20-25 миллионов евро. Источник утверждает, что Динамо уже начало переговоры о трансферах.

NEWS🇺🇦: Dynamo Kyiv will allocate €20-25M for new Brazilian talents. Official talks have already begun for 4 players:



•Marquinhos (LW 21 Atl. Mineiro)

•Jean Pyerre (CAM 22 Gremio)

•Helinho (RW 20 Sao Paulo)

•Gabriel Menino (CDM Palmeiras 20) #динамо pic.twitter.com/USm2acCVW8 — Sqenf Foot (@SqenfFoot) August 1, 2020

Речь идет о вингерах Маркиньосе и Элиньо, а также о полузащитниках Жеане Пиерре и Габриэле Менино. Возраст игроков - в пределах от 19 до 22 лет.

1. Маркиньос (Левый вингер, Атлетико Минейро).

Футболисту 21 год и в минувшем сезоне чемпионата Бразилии о был игроком запаса. Маркиньос отыграл только 10 матчей, в которых отличился одним голом.

2. Жеан Пиерре (Атакующий полузащитник, Гремио).

Хавбек в текущем сезоне пропустил большую часть матчей из-за травмы. Всего 22-летний футболист провел пять поединков, в которых забил один гол.

3. Элиньо (Правый вингер, Сан-Паулу).

Элиньо также является игроком резерва. Он сыграл в пяти матчах и один раз поразил ворота соперника.

4. Габриэл Менино (Опорный полузащитник, Палмейрас).

Менину 20 лет и он второй год тренируется с основой Палмейраса. В нынешнем сезоне он провел девять игр.

Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу заявил, что не делит футболистов на бразильцев и украинцев.