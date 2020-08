Динамо собирается потратить крупную сумму на покупку четырех бразильцев

Киевское Динамо, которое совсем недавно возглавил Мирча Луческу, начало работу на трансферном рынке и рассчитывает в ближайшее время усилить состав команды.

По информации Sqenf Foot, “бело-синие“ рассматривают кандидатуры сразу четырех бразильцев, на покупку которых клуб суммарно потратит около 20-25 миллионов евро. Источник утверждает, что Динамо уже начало переговоры о трансферах.

NEWS🇺🇦: Dynamo Kyiv will allocate €20-25M for new Brazilian talents. Official talks have already begun for 4 players:



•Marquinhos (LW 21 Atl. Mineiro)

•Jean Pyerre (CAM 22 Gremio)

•Helinho (RW 20 Sao Paulo)

•Gabriel Menino (CDM Palmeiras 20) #динамо pic.twitter.com/USm2acCVW8