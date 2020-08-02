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Динамо собирается потратить крупную сумму на покупку четырех бразильцев

Комментариев: 2
Кивеский клуб начал работу над усилением нынешнего состава.
Элиньо - одна из целей Динамо
Элиньо - одна из целей Динамо
Getty Images

Киевское Динамо, которое совсем недавно возглавил Мирча Луческу, начало работу на трансферном рынке и рассчитывает в ближайшее время усилить состав команды.

По информации Sqenf Foot, “бело-синие“ рассматривают кандидатуры сразу четырех бразильцев, на покупку которых клуб суммарно потратит около 20-25 миллионов евро. Источник утверждает, что Динамо уже начало переговоры о трансферах.

Речь идет о вингерах Маркиньосе и Элиньо, а также о полузащитниках Жеане Пиерре и Габриэле Менино. Возраст игроков - в пределах от 19 до 22 лет.

1. Маркиньос (Левый вингер, Атлетико Минейро).

Футболисту 21 год и в минувшем сезоне чемпионата Бразилии о был игроком запаса. Маркиньос отыграл только 10 матчей, в которых отличился одним голом.

2. Жеан Пиерре (Атакующий полузащитник, Гремио).

Хавбек в текущем сезоне пропустил большую часть матчей из-за травмы. Всего 22-летний футболист провел пять поединков, в которых забил один гол.

3. Элиньо (Правый вингер, Сан-Паулу).

Элиньо также является игроком резерва. Он сыграл в пяти матчах и один раз поразил ворота соперника.

4. Габриэл Менино (Опорный полузащитник, Палмейрас).

Менину 20 лет и он второй год тренируется с основой Палмейраса. В нынешнем сезоне он провел девять игр.

Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу заявил, что не делит футболистов на бразильцев и украинцев.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, футбол, трансферы
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Комментариев (2)
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oltim24    02.08.2020, 14:46
Оценка:  0
oltim24
Казала Настя.......!
Жеральд    02.08.2020, 13:41
Оценка:  +2
Жеральд
Все,забудьте об украинцах.Будет Динамо Киев копия Шахтер,сделает Будулай миниБразилию.Результат будет,100%,но украинский футбол от этого вряд ли выиграет....
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