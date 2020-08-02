Беседин посетил вечер бокса промоутерской компании Усика
Форвард поделился снимками с Александром Усиком и Денисом Беринчиком.
Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин посетил дебютное боксерское шоу промоутерской компании Usyk17 Promotion, которую основал Александр Усик.
Во время мероприятия футболист сделал фото с самим Усиком, а также с украинским боксером Денисом Беринчиком. Эти снимки Беседин опубликовал на своей страничке в Instagram.
Отметим, что на данный момент Беседин отбывает годичную дисквалификацию из-за допинга.
Ранее Артем Беседин высказался о враче, из-за которого в его организм попал допинг.
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