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Беседин посетил вечер бокса промоутерской компании Усика

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Форвард поделился снимками с Александром Усиком и Денисом Беринчиком.
Артем Беседин
Артем Беседин
instagram.com/artembesedin/

Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин посетил дебютное боксерское шоу промоутерской компании Usyk17 Promotion, которую основал Александр Усик.

Во время мероприятия футболист сделал фото с самим Усиком, а также с украинским боксером Денисом Беринчиком. Эти снимки Беседин опубликовал на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🥊💫🤛🏽

Публикация от Artem Besedin ⚽️ (@artembesedin)

Отметим, что на данный момент Беседин отбывает годичную дисквалификацию из-за допинга.

Ранее Артем Беседин высказался о враче, из-за которого в его организм попал допинг.

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Теги: Артем Беседин, Динамо, Динамо Киев, футбол, вне игры, бокс, Александр Усик, Денис Беринчик, Usyk17 Promotion, фото, Instagram
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