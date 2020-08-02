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Четыре футболиста присоединились к тренировкам Динамо

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Игроки, которые были в аренде, вернулись в расположение столичного клуба.
Жерсон Родригес на тренировке команды
Жерсон Родригес на тренировке команды
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо начало подготовку к играм квалификации Лиги чемпионов и новому сезону чемпионата Украины.

Как сообщает пресс-служба Динамо, к тренировочному процессу команды присоединились четыре игрока - Сергей Булеца и Владислав Супряга, выступавшие на правах аренды Днепр-1, Роман Вантух, в минувшем сезоне поигравший в Олимпике и Александрии, и Жерсон Родригес, который был в аренде в Анкарагюджю.

Источник также отмечает, что Супряга и Родригес пока занимаются отдельно с тренером по физподготовке. Однако и без них, а также травмированных футболистов, в общей группе тренируется три десятка игроков.

Ранее игрок Динамо Мохаммед Кадири рассказал о тренировках, а также о новом тренере команды.

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Теги: Жерсон Родригес, Сергей Булеца, Владислав Супряга, Роман Вантух, чемпионат Украины по футболу, Динамо, футбол, УПЛ, тренировка, Динамо Киев
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