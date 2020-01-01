Жерсон Родригес вернулся в Киев
Нападающий прилетел из Турции в Украину.
Нападающий киевского Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес прилетел в Украину.
Футболист находился в аренде в турецком Анкарагюджю, однако подрался с одноклубником, что вынудило руководство команды расторгнуть с ним контракт.
Сейчас же Родригес находится в Киеве. Об этом он сообщил своим фанатам в Stories на своей страничке в Instagram, опубликовав соответствующее фото.
Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес намерен остаться в Динамо.
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