Жерсон Родригес вернулся в Киев

Нападающий прилетел из Турции в Украину.

Нападающий киевского Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес прилетел в Украину.

Футболист находился в аренде в турецком Анкарагюджю, однако подрался с одноклубником, что вынудило руководство команды расторгнуть с ним контракт.

Сейчас же Родригес находится в Киеве. Об этом он сообщил своим фанатам в Stories на своей страничке в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес намерен остаться в Динамо.