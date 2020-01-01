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Жерсон Родригес вернулся в Киев

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Нападающий прилетел из Турции в Украину.
Жерсон Родригес
Жерсон Родригес
instagram.com/gerson_rodrigues_11/

Нападающий киевского Динамо и сборной Люксембурга Жерсон Родригес прилетел в Украину.

Футболист находился в аренде в турецком Анкарагюджю, однако подрался с одноклубником, что вынудило руководство команды расторгнуть с ним контракт.

Сейчас же Родригес находится в Киеве. Об этом он сообщил своим фанатам в Stories на своей страничке в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес намерен остаться в Динамо.

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Теги: Жерсон Родригес, Динамо, Динамо Киев, Украина, Киев
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