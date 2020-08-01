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"Суркисы - позор Динамо": Ультрас выпустили заявление о проблемах клуба

Комментариев: 1
Конфликт между Игорем Суркисом и ультрас Динамо накаляется.
Ультрас Динамо выступили против братьев Суркисов
Ультрас Динамо выступили против братьев Суркисов
facebook.com/wbc.kyiv/

Представители ультрас Динамо - White Boys Club, - вновь подготовили заявление относительно руководства клуба в лице президента Игоря Суркиса и его брата Григория.

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“Учитывая недавние новости, мы еще раз хотим подчеркнуть, что дело далеко не в главных тренерах или игроках. Главная проблема нашего клуба - это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба.

Именно Суркисы позволяют Шахтеру закрывать эмблему Динамо на клубном стадионе имени Лобановского, именно Суркисы приглашали Шахтер играть в Киеве и позволяют им хозяйничать на НСК Олимпийском, именно Суркисы рекламируют ватные пророссийские каналы на главной арене нашей Родины, именно Суркисы позволяют сволочи из “опзж“ тренироваться на нашем стадионе, именно Суркисы используют имя Динамо Киев в своих частных экономических и политических интересах, организуя проплаченные акции под НБУ, именно Суркисы делают все, чтобы на матчи Динамо приходило мизерное количество болельщиков, именно Суркисы не способны нанять на клубные должности профессионалов.

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Но из-за своей куриной памяти боты Суркисов об этом не вспоминают, а будут и дальше обвинять фанатов, которые уже более сорока лет активно поддерживают клуб, несмотря на страну и город проведения матчей. Суркисы - позор Динамо!“, - говорится в заявлении ультрас Динамо в Facebook.

Ранее сообщалось, что пресс-служба Динамо опубликовала письмо фанатов Динамо Бухарест по поводу Мирчи Луческу, которое было адресовано ультрас “бело-синих“.

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Теги: ультрас Динамо, Динамо, Динамо Киев, ультрас, Игорь Суркис, Григорий Суркис, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
myerdfew    01.08.2020, 20:26
Оценка:  0
myerdfew
Это вы-полоумные выблядки,позор не только Динамо,но и всей страны!Вы-бесполезные паразиты-xyecocы,ничего не имеющие общего с настоящими болельщиками.Вы-биомусор!
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