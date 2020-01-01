Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитнику Шахтера сделали операцию

Комментариев: 0
Футболист пропустит около четырех месяцев.
Владислав Вакула
Владислав Вакула
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Владислав Вакула успешно перенес операцию на плече. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Читай также: Агуэро успешно перенес операцию на колене

По информации источника, у футболиста диагностировали нестабильность плечевого сустава, в связи с чем и потребовалась операция. Отмечается, что на восстановление 21-летнему Владиславу потребуется три-четыре месяца.

Напомним, Вакула присоединился к Шахтеру летом 2019 года. Первую часть сезона он провел в аренде в Мариуполе, за который выступал до перехода в стан "горняков". Зимой Владислав вернулся в донецкий клуб и отыграл в июле в двух матчах УПЛ - против Колоса и Александрии.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Беньямин Вербич перенес операцию в Германии.

Поделись:
Теги: Владислав Вакула, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь