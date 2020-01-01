Полузащитнику Шахтера сделали операцию

Футболист пропустит около четырех месяцев.

Полузащитник Шахтера Владислав Вакула успешно перенес операцию на плече. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

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По информации источника, у футболиста диагностировали нестабильность плечевого сустава, в связи с чем и потребовалась операция. Отмечается, что на восстановление 21-летнему Владиславу потребуется три-четыре месяца.

Напомним, Вакула присоединился к Шахтеру летом 2019 года. Первую часть сезона он провел в аренде в Мариуполе, за который выступал до перехода в стан "горняков". Зимой Владислав вернулся в донецкий клуб и отыграл в июле в двух матчах УПЛ - против Колоса и Александрии.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Беньямин Вербич перенес операцию в Германии.