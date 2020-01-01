Фанаты Динамо Бухарест написали письмо болельщикам Динамо Киев по поводу Луческу

Поклонники румынского клуба призвали фанатов киевлян либо уважать Луческу, либо вернуть его им.

Объединение Peluza Catalin Hildan-Dinamo - самое крупное фанатское объединение клуба Динамо Бухарест, - написало письмо фанатам киевского Динамо, которое посвящено новому тренеру “бело-синих“ Мирчи Луческу.

Авторы письма утверждают, что Луческу является знаковой фигурой, который пользуется уважением на родине. Также они призвали либо дорожить Мирчей, либо отдать его обратно им.

Вашему вниманию текст письма под названием “Три четверти века“, которое было опубликовано на официальном сайте Динамо Киев (орфография и форматирование текста источника сохранены):

Три четверти века

И мы добавляем четвертую четверть, которая принадлежит Мирче Луческу. Именно он внедрил КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДХОД задолго до того, как это стало повсеместной реальностью в футболе.

Все думают, что о Мирче Луческу уже всё сказано. На самом деле, о нем сказано мало. Вот небольшая часть из малоизвестного:

- С 1991 по 1996 годы он возглавлял Брешию. Команда из Ломбардии возродилась благодаря работе до седьмого пота и вдохновению, полученному от Луческу.

- Он собрал вокруг себя команду специалистов, создавших программу, которую можно было назвать "Всё, что вы хотели бы знать о футболе, но боялись спросить".

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- Четыре специалиста, которых пригласил на работу Луческу, собирали внушительный объем информации и всевозможных данных с матчей противников, словно под микроскопом анализируя каждого игрока, как их индивидуальные, так и командные действия.

Каждый пас, каждое движение на поле, каждое действие получало различные оценки в зависимости от направления и эффективности:

- пасы делились на вертикальный, длинный, горизонтальный, ошибочный, короткий, полезный, пас назад, последний

- отбор, ускорения, штрафные удары, удары, фолы, смена направления атаки...

В целом 47 различных видов действий в 50-ти разных зонах игрового поля.

Перед каждым матчем в распоряжении Луческу было такое количество информации о сопернике, которым не располагал ни один другой тренер.

Мы хотели бы поделиться своими мыслями с ультрас киевского Динамо:

То, как вы поддерживаете команду, достойно уважения! Так же, как и мы. Кроме того, и вы, и мы являемся динамовцами. Мы тоже знаем цену принципиальному соперничеству.

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Но знайте, Мирча Луческу заслуживает того, чтобы его ценили и уважали. В течение многих лет [его работы] в Украине доминировало не соперничество, а ценность футбола.

Дорожите Луческу, а если не будете, то отдайте его обратно нам! В Киеве или Бухаресте, наше Динамо в нем нуждается, как в солнечном свете!

ЖИВИТЕ ВЕЧНО, МИРЧА! Ваше имя останется в футболе навсегда.

Отметим, что Луческу в качестве футболиста и тренера выиграл с Динамо Бухарест восемь чемпионских титулов и три Кубка Румынии.

Вашему вниманию видео протестов ультрас Динамо, которые выступают против назначения Луческу.