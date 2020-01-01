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Шахтер - Верес 2:0 видео голов и обзор товарищеского матча

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"Горняки" добыли уверенную победу в спарринге.

Шахтер - Верес: видео голов и обзор матча
Шахтер - Верес: видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

Шахтер одержал победу над Вересом в контрольном поединке. Голы на счету Тете и Манора Соломона.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Верес:

Шахтер - Верес 2:0

Голы: Тете, 67, Соломон, 87.

Шахтер: Пятов - Додо (Болбат, 65), Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Майкон (Степаненко, 65), Маркос - Коваленко (Соломон, 65), Марлос (Тете, 65), Тайсон (Коноплянка, 46) - Мораес.

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Теги: футбол, Шахтер, Верес, видео голов, обзор матча, спарринг, товарищеский матч
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