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Экс-полузащитник Динамо может войти в тренерский штаб Луческу

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Огнен Вукоевич согласился стать одним из ассистентов.
Огнен Вукоевич
Огнен Вукоевич
ФК Динамо Киев

Экс-игрок киевского Динамо Огнен Вукоевич практически согласовал контракт с клубом. Об этом сообщает Sportske novosti.

Отмечается, что хорват войдет в тренерский штаб Мирчи Луческу, подписав соглашение по схеме 2+1.

По информации издания, 28 июля Вукоевич приехал в столицу Украины и провел переговоры с президентом киевлян Игорем Суркисом.

Напомним, ранее Вукоевич занимал должность селекционера клуба.

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Теги: футбол, Огнен Вукоевич, Динамо, Мирча Луческу
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