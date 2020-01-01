Экс-полузащитник Динамо может войти в тренерский штаб Луческу
Огнен Вукоевич согласился стать одним из ассистентов.
Экс-игрок киевского Динамо Огнен Вукоевич практически согласовал контракт с клубом. Об этом сообщает Sportske novosti.
Отмечается, что хорват войдет в тренерский штаб Мирчи Луческу, подписав соглашение по схеме 2+1.
По информации издания, 28 июля Вукоевич приехал в столицу Украины и провел переговоры с президентом киевлян Игорем Суркисом.
Напомним, ранее Вукоевич занимал должность селекционера клуба.
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