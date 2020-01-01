Каштру: Надеемся, что до матча с Вольфсбургом прибавим в атаке

Португальский специалист верит, что его команда может дойти до финала Лиги Европы.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал матч против Вереса (2:0) в контексте подготовки к противостоянию с Вольфсбургом в Лиге Европы.

“В игре реализовали свои принципы. Сейчас начнется решающая неделя: подходим к очередному матчу - целевому в сезоне. Сегодня нужно было провести подготовительный поединок, чтобы на поле были все принципы, которые мы отрабатывали.

Нам не так часто удавалось проникать в последнюю треть - возможно, нужно было это делать больше. До этого момента мы достаточно хорошо себя показывали. Надеемся, за неделю до встречи с Вольфсбургом прибавим в вопросах, касающихся состояния и атакующей игры. Подходим к матчу с большим оптимизмом. Это часть нашего пути.

Прежде всего думаем о поединке с Вольфсбургом, ни в коем случае не забывая о главной цели - возможности пройти в финал. Но сейчас не нужно об этом думать. Необходимо очень уважительно рассматривать Вольфсбург и понимать, что это компетентная команда. Факторы успеха? Это то, как мы будем подходить к каждой игре.

Должны рассматривать любой матч как очень и очень сложный. Нам противостоит представитель Бундеслиги, одного из пяти ведущих европейских чемпионатов. В Вольфсбурге есть футболисты, которые могут разрешить исход игры в любой момент. Однако мы сейчас больше смотрим на себя, прекрасно зная, на что способен соперник. Понимаем, что вероятность пройти в 1/4 финала есть как у Шахтера, так и у Вольфсбурга“, - цитирует Каштру официальный сайт “горняков“.

Ранее Шахтер узнал потенциального соперника по 1/4 Лиги Европы.