Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жена Буяльского рассказала, как футболист отреагировал на назначение Луческу

Комментариев: 2
Алина Буяльская считает, что нужно дать шанс новому тренеру Динамо.
Алина и Виталий Буяльские
Алина и Виталий Буяльские
instagram.com/buialska.alina/

Алина Буяльская, супруга полузащитника Динамо Виталия Буяльского, рассказала, как футболист отреагировал на назначение Мирчи Луческу главным тренером команды.

По словам Алины, ее муж удивился, но сейчас воспринимает решение руководства нормально.

Смотри также: Видео протестов ультрас Динамо, которые выступают против назначения Луческу

"Сначала, наверное, как и все, был удивлен, а сейчас вполне нормальная реакция. Я вот лично не понимаю ультрас, только что посмотрела видео, как они возле стадиона Динамо, и немного в шоке", - написала Буяльская в Stories в Instagram.

У Алины также спросили, что она думает о назначении румынского специалиста.

"Я за развитие Динамо. Считаю, что можно дать шанс и посмотреть, какой будет результат", - отметила Буяльская.

Напомним, Игорь Суркис объявил о назначении Луческу 23 июля, и это решение вызвало негодование у болельщиков клуба.

Ранее сообщалось, что дочь Суркиса попросила фанатов оказать Динамо поддержку.

Поделись:
Теги: Виталий Буяльский, Динамо, Динамо Киев, Мирча Луческу, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  29.07.2020, 13:55
Оценка:  0
гость
Позор седых фаберже Будулая эта морилка.
гость  (аноним)  29.07.2020, 13:48
Оценка:  0
гость
с каких это пор Буяльская стала экспертом в футболе чтобы слушать ЕЕ мнение?!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь