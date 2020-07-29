Жена Буяльского рассказала, как футболист отреагировал на назначение Луческу

Алина Буяльская считает, что нужно дать шанс новому тренеру Динамо.

Алина Буяльская, супруга полузащитника Динамо Виталия Буяльского, рассказала, как футболист отреагировал на назначение Мирчи Луческу главным тренером команды.

По словам Алины, ее муж удивился, но сейчас воспринимает решение руководства нормально.

Смотри также: Видео протестов ультрас Динамо, которые выступают против назначения Луческу

"Сначала, наверное, как и все, был удивлен, а сейчас вполне нормальная реакция. Я вот лично не понимаю ультрас, только что посмотрела видео, как они возле стадиона Динамо, и немного в шоке", - написала Буяльская в Stories в Instagram.

У Алины также спросили, что она думает о назначении румынского специалиста.

"Я за развитие Динамо. Считаю, что можно дать шанс и посмотреть, какой будет результат", - отметила Буяльская.

Напомним, Игорь Суркис объявил о назначении Луческу 23 июля, и это решение вызвало негодование у болельщиков клуба.

Ранее сообщалось, что дочь Суркиса попросила фанатов оказать Динамо поддержку.