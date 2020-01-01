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Шахтер обыграл Верес в товарищеском матче

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Поединок посетили главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его помощник Александр Шовковский.
Шахтер обыграл Верес
Шахтер обыграл Верес
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел товарищеский матч против второлигового Вереса. "Горняки" одержали победу со счетом 2:0.

На перерыв команды ушли при равном счете - 0:0, однако во втором тайме "горняки" сумели забить два мяча. Вначале на 67-й минуте открыл счет Тете, а через 20 минут после этого ворота соперника поразил Манор Соломон.

Стоит отметить, что Шахтер проводит контрольные встречи в рамках подготовки к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга. Поединок состоится 5 августа в Киеве на НСК Олимпийский. В первом матче "горняки" выиграли в Германии со счетом 2:1.

Шахтер - Верес 2:0
Голы: Тете, 67, Соломон, 87.

Шахтер: Пятов - Додо (Болбат, 65), Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Майкон (Степаненко, 65), Маркос - Коваленко (Соломон, 65), Марлос (Тете, 65), Тайсон (Коноплянка, 46) - Мораес.

Добавим также, что на матче Шахтер - Верес присутствовали главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его помощник Александр Шовковский.

Ранее сообщалось, что Шахтер проведет два спарринга перед матчем с Вольфсбургом.

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Теги: Шахтер, Верес, Шахтер Донецк, Украина, футбол, товарищеский матч, спарринг, контрольный матч
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