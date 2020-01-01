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Видео протестов ультрас Динамо, которые выступают против назначения Луческу

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Болельщики клуба провели акцию протеста из-за решения руководства о назначении нового тренера.

Ультрас Динамо провели акцию протеста
Ультрас Динамо провели акцию протеста
facebook.com/UltrasDynamoKyivTV

Ультрас киевского Динамо провели акцию протеста против назначения на пост главного тренера Мирчи Луческу, который с 2004 по 2016 годы возглавлял донецкий Шахтер.

Во вторник, 28 июля, румынский специалист прибыл в Киев, где почтил память легендарного тренера “бело-синих“ Валерия Лобановского.

Фанаты собрались на территории стадиона имени Лобановского, где выкрикивали нелицеприятные лозунги в адрес Луческу и руководства Динамо.

Вашему вниманию видео акции протеста ультрас:

Напомним, Луческу возглавил Динамо 23 июля, подписав с клубом двухлетний контракт. Сегодня, 29 июля, специалисту исполнилось 75 лет, с чем его поздравило Динамо.

Ранее сообщалось, что дочь Суркиса призвала фанатов Динамо поддержать клуб.

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Теги: Мирча Луческу, Динамо, Динамо Киев, ультрас, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, видео
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