Видео протестов ультрас Динамо, которые выступают против назначения Луческу
Болельщики клуба провели акцию протеста из-за решения руководства о назначении нового тренера.
Ультрас киевского Динамо провели акцию протеста против назначения на пост главного тренера Мирчи Луческу, который с 2004 по 2016 годы возглавлял донецкий Шахтер.
Во вторник, 28 июля, румынский специалист прибыл в Киев, где почтил память легендарного тренера “бело-синих“ Валерия Лобановского.
Фанаты собрались на территории стадиона имени Лобановского, где выкрикивали нелицеприятные лозунги в адрес Луческу и руководства Динамо.
Вашему вниманию видео акции протеста ультрас:
Напомним, Луческу возглавил Динамо 23 июля, подписав с клубом двухлетний контракт. Сегодня, 29 июля, специалисту исполнилось 75 лет, с чем его поздравило Динамо.
Ранее сообщалось, что дочь Суркиса призвала фанатов Динамо поддержать клуб.
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