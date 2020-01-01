"Отдаем должное Мастеру футбольного дела": Динамо поздравило Луческу с 75-летием

Румынский специалист отмечает юбилей - ему исполнилось 75 лет.

Сегодня, 29 июля, новый главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу празднует свой 75-й день рождения.

С юбилеем от имени “бело-синих“ Мистера поздравил президент Динамо Игорь Суркис и капитан команды Сергей Сидорчук. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Динамо.

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“Уважаемый Мирча! Сердечно поздравляя Вас с юбилеем, отдаем должное Мастеру футбольного дела, который зарекомендовал себя как один из самых ярких тренеров современности.

Приверженец зрелищной, искрометной игры, Вы львиную долю своей карьеры провели в Украине, обогатив наш футбол неповторимым колоритом, содействуя его развитию и укреплению международного авторитета. Призовая витрина донецкого Шахтера - лучшее тому подтверждение.

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Надеемся, что Ваши опыт и мастерство, житейская и футбольная мудрость так же успешно найдут возможности для плодотворной реализации и в киевском Динамо, способствуя возвращению клубу его заслуженного статуса.

Вдохновения Вам, дорогой юбиляр, взаимопонимания внутри коллектива, остроты мысли и творческого полета, приверженности Фортуны. А в жизни - мира и гармонии, личного и семейного счастья, благополучия, здоровья, удачи и Божьей благодати!", - говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер поздравил Мирчу Луческу с днем рождения.