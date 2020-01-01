Шахтер поздравил Луческу с днем рождения

Румынский специалист празднует свое 75-летие.

Сегодня, 29 июля, новый главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу празднует свой 75-й день рождения.

С юбилеем румынского специалиста поздравил донецкий Шахтер - клуб, в котором Луческу проработал с 2004 по 2016 годы.

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"ФК Шахтер поздравляет Мирчу Луческу с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, семейного счастья и благополучия!

Пусть вас всегда окружают и поддерживают преданные друзья и близкие люди. Пусть футбол всегда будет в вашем сердце", - говорится в заявлении на официальном сайте "горняков".

Стоит сказать, что под руководством Мистера дончане завоевали 22 трофея - 8 чемпионств, 6 Кубков и 7 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА в 2008 году.

Ранее сообщалось, что ультрас Динамо, недовольные назначением Луческу, собрались около стадиона имени Лобановского, куда приехал румынский тренер.