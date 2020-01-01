Дочь Суркиса: Динамо нужна вера и поддержка настоящих болельщиков

Девушка поблагодарила преданных фанатов за поддержку.

Яна Суркис, дочь президента киевского Динамо Игоря Суркиса, попросила болельщиков поддержать команду.

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В Stories на своей страничке в Instagram девушка опубликовала запись, где поблагодарила преданных фанатов за поддержку и заявила, что клубу это очень нужно.

"Спасибо всем, кто пишет слова поддержки в Директ, вас очень много. Клубу очень нужна вера и поддержка настоящих болельщиков киевского Динамо, которых большинство. Искренних и верных", - написала Яна.

Напомним, мощнейшая волна критики со стороны фанатов вылилась на Динамо и Игоря Суркиса после назначения Мирчи Луческу главным тренером команды.

Ранее сообщалось, что ультрас Динамо собрались возле стадиона имени Лобановского, куда приехал Луческу.