Динамо U-19 в результативном матче обыграло Денгофф

Киевская команда оказалась сильнее коллектива из Дениховки.

Киевское Динамо U-19 проводит товарищеские встречи. Одним из соперников подопечных Игоря Костюка стал Денгофф - представитель высшей лиги чемпионата Киевской области.

Во время поединка динамовцы доминировали на поле и довели счет до разгромного к середине первого тайма. Молодежный состав "бело-синих" без особых сложностей завершил игру своей победой.

Стоит сказать, что дублем в этом поединке отметился Яцык, а еще по голу себе в актив записали Бражко и Попов. У гостей отличились Бамба и Марийко.

Динамо U-19 - Денгофф 4:2

Голы: Бражко, 11, Попов, 21, Яцык, 23, 29 - Бамба, 22, Марийко, 83

Динамо U-19: Игнатенко, Опанасенко, Боль, Дячук, Д. Мащенко, Бражко, Жозе Рибейру, Яцык, Н. Волошин, Близниченко, Попов

На замену выходили: Вуанту, Фастов, Малыш, Хрипчук, Урсолов, Велетень, Ванат.