Луческу: Команда Лобановского доминировала над всеми соперниками

Наставник киевлян отметил, что Мэтр совершил огромный вклад в развитие футбола.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу возложил цветы к памятнику легендарному Валерию Лобановскому.

“Я очень рад быть здесь. Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе.

Помню, когда в середине 80-х годов киевское Динамо играло против Университати из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того Динамо. Та команда доминировала над всеми соперниками.

Валерий Лобановский - действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня.

Вне всяких сомнений он заслуживает всех тех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский - один из лучших тренеров в истории футбола“, - цитирует Луческу пресс-служба столичного клуба.

Отметим, что Ультрас Динамо собрались возле стадиона имени Лобановского, куда приехал Луческу.