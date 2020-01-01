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Ультрас Динамо собрались возле стадиона имени Лобановского, куда приехал Луческу

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Болельщики недовольны назначением румынского специалиста.
Болельщики Динамо
Болельщики Динамо
Getty Images

Ультрас Динамо протестуют возле стадиона Динамо имени Лобановского, где находится главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Румынский специалист приехал, чтобы посетить матч Динамо U-19. Перед поединком он возложил цветы к памятнику Мэтру.

Болельщики призывают президента “бело-синих“ Игоря Суркиса и Мирчу Луческу уйти из клуба.

Ранее Луческу отказался говорить о своем будущем в Динамо.

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Теги: футбол, Динамо, Мирча Луческу, болельщики
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