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Бабич - о матче с Колосом: Ребята отдадут все для положительного результата

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Специалист считает, что его команда не является фаворитом встречи.
Александр Бабич
Александр Бабич
ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал предстоящий финал плей-офф УПЛ за Лигу Европы против Колоса.

“После игры с Александрией мы вернулись в пол шестого утра. Два дня практически не тренировались. Теперь снова в дорогу. В Киеве у нас будет восстановление и короткая активация перед игрой.

У нас есть кадровые проблемы. Но я уверен, что ребята, которые выйдут на поле, отдадут все для положительного результата. Хотя в нашей паре фаворитом является именно Колос“, - цитирует Бабича телеканал Футбол.

Матч Колос - Мариуполь состоится завтра, 29 июля, в 19:30 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на поединок.

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Теги: футбол, Александр Бабич, Колос, Мариуполь, УПЛ, чемпионат Украины
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