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Колос - Мариуполь: прогноз и ставки букмекеров на финал плей-офф чемпионата Украины

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Колос сразится с Мариуполем за место в квалификации Лиги Европы. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Колос - Мариуполь: прогноз и ставки букмекеров
Колос - Мариуполь: прогноз и ставки букмекеров
ФК Колос

В среду, 29 июля, Колос встретится с Мариуполем в рамках финала плей-офф чемпионата Украины за место в Лиге Европы. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются номинальные хозяева.

Так, в компании William Hill на победу подопечных Костышина можно поставить с коэффициентом 2.15, в то время как успех приазовцев оценили в 3.25. На ничью здесь принимают ставки с коэффициентом 3.30.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Колоса  - 2.00, победа Мариуполя - 3.40, ничья - 3.40.

Матч Колос - Мариуполь состоится завтра, 29 июля, в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, в полуфинале Колос разгромил Днепр-1, а Мариуполь переиграл Александрию.

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Теги: футбол, Колос, Мариуполь, букмекеры, прогноз, ставки букмекеров, букмекеры, УПЛ, чемпионат Украины
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