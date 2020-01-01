Назарина: Я благодарен Заре за оказанное мне доверие

Футболист подписал контракт с луганчанами.

Новичок Зари Егор Назарина прокомментировал свой переход в команду.

“Я счастлив стать игроком Зари. Готов работать на благо команды.

У меня был вариант начать сотрудничество с Зарей еще прошлым летом, но тогда что-то не получилось. Пришлось перейти в Карпаты на год в аренду. А сейчас в конце сезона мне поступило предложение с конкретным интересом от Зари. И я согласился на этот вариант. Все произошло очень быстро.

Приятно и то, что это полноценный контракт, а не аренда. Я благодарен Заре за оказанное мне доверие. Хороший клуб, который показывает достойный футбол. Плюс групповой этап Лиги Европы. Хороший тренер. Я рад и горд оказаться здесь.

Общался со многими касательно атмосферы в команде. С некоторыми из них мы пересекались в чемпионате, с некоторыми я играл в одной команде. Все отзываются о клубе только позитивно. Здесь отличный коллектив и я рад оказаться в Заре.

Переход в команду - это шаг вперед. Хороший уровень футбола и групповой этап Лиги Европы - большой шанс для меня“, - цитирует Егора пресс-служба луганского клуба.

Отметим, что Назарина подписал полноценный контракт с Зарей на три года.