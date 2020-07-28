Палкин: Я никогда не говорил со Спиридоном о его назначении в Динамо

Функционер отметил, что его интересуют только дела "горняков".

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин опроверг информацию о том, что он отговорил Александра Спиридона от работы в Динамо.

“Нет, это не правда. Я никогда не говорил по этой теме со Спиридоном. Куда и с кем идти - это его личное дело. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба“, - цитирует функционера телеканал Футбол.

Напомним, Александр Спиридон долгое время был помощником Мирчи Луческу в Шахтере и питерском Зените.

Ранее стала известна судьба Луческу в Динамо.