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Палкин: Я никогда не говорил со Спиридоном о его назначении в Динамо

Комментариев: 1
Функционер отметил, что его интересуют только дела "горняков".
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин опроверг информацию о том, что он отговорил Александра Спиридона от работы в Динамо. 

“Нет, это не правда. Я никогда не говорил по этой теме со Спиридоном. Куда и с кем идти - это его личное дело. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба“, - цитирует функционера телеканал Футбол.

Напомним, Александр Спиридон долгое время был помощником Мирчи Луческу в Шахтере и питерском Зените.

Ранее стала известна судьба Луческу в Динамо.

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Теги: футбол, Сергей Палкин, Шахтер, Александр Спиридон
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Комментариев (1)
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trgvm1    28.07.2020, 16:18
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trgvm1
да луч найдет себе нормальніх помощников а спиродон ему нужен біл всегда только как переводчик
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