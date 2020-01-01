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Заря объявила о подписании двух футболистов

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Игроки усилили луганский клуб.
Егор Назарина
Егор Назарина
ФК Заря Луганск

Руководство Зари объявило о подписании двух футболистов.

К луганскому клубу присоединился футболист Антверпена Егор Назарина, который прошлый сезон провел в Карпатах на правах аренды.

Украинский полузащитник будет выступать под 27-м номером. Назарина подписал полноценный контракт с Зарей на три года.

Кроме того, к украинскому коллективу присоединился Леовижилдо Жуниньо, который ранее играл за македонский Вардар.

Левый защитник будет выступать под шестым номером и под именем Жуниор Реис. Жуниньо подписал соглашение на два года.

Леовижилдо Жуниньо
Леовижилдо Жуниньо
ФК Заря Луганск

Трансферная стоимость игроков не сообщается.

Ранее Заря подтвердила переход Михайличенко в Андерлехт.

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Теги: Заря, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: zarya-lugansk.com

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