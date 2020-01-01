Заря объявила о подписании двух футболистов

Игроки усилили луганский клуб.

Руководство Зари объявило о подписании двух футболистов.

К луганскому клубу присоединился футболист Антверпена Егор Назарина, который прошлый сезон провел в Карпатах на правах аренды.

Украинский полузащитник будет выступать под 27-м номером. Назарина подписал полноценный контракт с Зарей на три года.

Кроме того, к украинскому коллективу присоединился Леовижилдо Жуниньо, который ранее играл за македонский Вардар.

Левый защитник будет выступать под шестым номером и под именем Жуниор Реис. Жуниньо подписал соглашение на два года.

Леовижилдо Жуниньо ФК Заря Луганск

Трансферная стоимость игроков не сообщается.

Ранее Заря подтвердила переход Михайличенко в Андерлехт.