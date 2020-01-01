Заря объявила о подписании двух футболистов
Игроки усилили луганский клуб.
Руководство Зари объявило о подписании двух футболистов.
К луганскому клубу присоединился футболист Антверпена Егор Назарина, который прошлый сезон провел в Карпатах на правах аренды.
Украинский полузащитник будет выступать под 27-м номером. Назарина подписал полноценный контракт с Зарей на три года.
Кроме того, к украинскому коллективу присоединился Леовижилдо Жуниньо, который ранее играл за македонский Вардар.
Левый защитник будет выступать под шестым номером и под именем Жуниор Реис. Жуниньо подписал соглашение на два года.
Трансферная стоимость игроков не сообщается.
Ранее Заря подтвердила переход Михайличенко в Андерлехт.
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