Бурбас: Вероятно, Луческу разыграл комбинацию с торгом по зарплате Спиридона

Журналист сомневается в честности румынского наставника.

Журналист каналов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас сообщил, что информация о возможном уходе Мирчи Луческу из Динамо могла быть связана с торгом по зарплате его бывшего ассистента Александра Спиридона, которого он хотел пригласить в свой тренерский штаб.

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“По слухам после договоренности про работу в Динамо у Луческу случился конфликт со Спиридоном. Того якобы не устраивала зарплата. Без ассистента, вновь якобы, Мирча не хотел ехать в Киев.

Вот, вероятно, и разыграл комбинацию с элементами торга. Несолидно. Если правда“, - написал Бурбас в Twitter.

Ранее сообщалось, что Шахтер отговорил Спиридона от работы в Динамо.