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Шахтер отговорил Спиридона от работы в Динамо - Sport.ro

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Специалиста, скорее всего, не будет в Киеве.
Александр Спиридон
Александр Спиридон
ФК Динамо Киев

Бывший помощник главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Александр Спиридон не войдет в его тренерский штаб, об этом сообщает Sport.ro.

По информации источника, молдавский специалист провел разговор с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным. В результате беседы функционер донецкого клуба отговорил Спиридона принимать предложение столичной команды.

Как утверждает румынское издание, помощником Луческу станет Диего Лонго, который ранее был ассистентом Развана Луческу. Кроме того, в штаб войдет Эмиль Карас, ранее работавший с Даном Петреску.

Напомним, Александр Спиридон долгое время был помощником Луческу в Шахтере и питерском Зените. Последним местом работы молдавского специалиста была сборная Молдавии.

Ранее стала известна судьба Луческу в Динамо.

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Теги: Александр Спиридон, Шахтер Донецк, Сергей Палкин, футбол, Динамо Киев, Мирча Луческу, УПЛ, чемпионат Украины
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